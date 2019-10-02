Названы самые востребованные игровые приставки в России в 2019 году

И хоть получившийся рейтинг вряд ли кого-то сильно удивит, но не рассказать о нем тоже было бы неправильно. 68% граждан России отдали предпочтение консолям производства Sony (PlayStation 4, PlayStation Classic и т.д.), 17% предпочитают устройства от Nintendo (Switch, Switch Lite и т.д.) и только 15% людей, интересующихся видеоиграми, смотрели в сторону консолей от Microsoft (Xbox One S, Xbox One X и т.д.).

Напомним, что нынешнее поколение консолей было представлено еще в далеком 2013 году. Согласно последним слухам, новые игровые приставки как от Sony, так и от Microsoft будут показаны уже в начале 2020 года, а старт продаж случится ближе к рождественским праздникам.