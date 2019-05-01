Названы сроки выхода бюджетной версии Nintendo Switch

Компания Nintendo может выпустить недорогую версию игровой приставки Switch уже летом. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Продажи недорогой версии могут начаться уже в июне 2019 года. Издание также подтвердило, что сохранится возможность использовать приставку не только как портативное устройство, но и как стационарное в связке с телевизором.

Согласно более ранним утечкам, вслед за бюджетной Switch также был возможен выход более дорогой приставки следующего поколения. Тем не менее, по данным Bloomberg, этого может так и не произойти, по крайней мере, не в ближайшем будущем. Nintendo пока не заказывала у партнёров новых и более мощных комплектующих.