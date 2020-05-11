Названы сроки выхода игры-симулятора архитектора

Буквально 10 мая польский издатель PlayWay, анонсировал свой реалистичный симулятор House Designer в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Так, было объявлено, что официальный выход House Designer запланирован на конец текущего года.

Известно, что в данном тайтле геймеры смогут как заняться проектированием, так и конструированием, а также строительством дома. Основной упор при разработке игры создатели сделали на реалистичности. Так, дом необходимо сперва спроектировать, затем приобрести участок для строительства, а уже после приступать к строительству. Также в сети появился трейлер грядущего тайтла, благодаря чему выяснилось, что при оформлении дизайна в игре можно воспользоваться даже частями летательного аппарата.