Названы сроки выхода PlayStation 5 Pro для запуска игр в разрешении 8K

На фоне этого достаточно странно было бы размышлять о появлении Pro-версии игровой приставки. Но именно это и сделал автор YouTube-канала Moore's Law is Dead. Более того, блогер раскрыл инсайдерскую информацию о грядущей PlayStation 5 Pro.

По его словам, устройство планируют запустить уже в конце 2023 года. В крайнем случае, релиз будет перенесён на начало 2024-го. В основу консоли ляжет «некий уникальный процессор AMD на базе 5-нм техпроцесса», что сделает производство PS5 Pro дороже актуальной ревизии.

Повышение стоимости производства приведёт и к удорожанию самого устройства — примерно до 600-700 долларов (44 — 51 тыс рублей). Основным ориентиром Pro-версии станет 8К-гейминг.

Важно понимать, что ранее Moore's Law is Dead уже отметился точными предсказаниями о новинках от NVIDIA и Intel. А потому его слова заслуживают определённого уровня доверия.