Названы топ-3 прибыльные игры в Steam в 2024 году

Counter-Strike 2, несмотря на свою многолетнюю историю, продолжает удерживать лидирующие позиции, собрав около $610 млн и подтвердив свою популярность среди геймеров.

Helldivers 2, вышедший в 2024 году шутер, удивил индустрию, заработав впечатляющие $450 млн, что делает его одним из самых успешных новых релизов года.

Palworld, также недавно выпущенная игра, достигла значительных высот, собрав около $375 млн, что подтверждает её привлекательность для широкой аудитории.