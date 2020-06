Названы возможные цены новенькой игровой консоли PlayStation 5 и PlayStation VR накануне презентации Sony

Источником свежей порции информации стал популярный интернет инсайдер PSErebus, который поменял свой никнейм на IronManPS5. Так, чуть ранее он уже предсказывал точную дату релиза The Last of Us 2. На этот же раз он рассказал, что финальный дизайн PlayStation 5 будет представлен лишь 7 июля, в официальном блоге PlayStation. Примерно в тот же период откроется и прием предварительных заказов на устройство, которое, как и предполагалось ранее, поступит в продажу в конце текущего года. Рекомендованная розничная цена консоли составит 499 долларов.

Также он рассказал и о новом поколении шлема виртуальной реальности для PlayStation 5 — условном PlayStation VR 2. Данное устройство, по словам инсайдера, оснастят беспроводными наушниками, а работать оно будет исключительно с новой консолью Sony — поддержки PlayStation 4 не предвидится. Что же касательно цены, то за новый шлем виртуальной реальности попросят 399 долларов.