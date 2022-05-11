Не договорились: EA откажется от названия FIFA в своих играх уже с 2023 года

Теперь же появилась информация о том, когда именно это произойдёт. Со слов представителей игровой компании, уже с 2023 года серия FIFA будет переименована в EA Sports FC.

И хоть официальные причины принятого решения не называются, инсайдеры сообщают, что виной всему «жадность» FIFA — якобы федерация просит 1 млрд долларов за 4 года использования имени бренда, что для EA слишком большая сумма.

Что интересно, судя по всему, смена названия серии футбольных симуляторов совершенно никак не скажется на содержимом игр. Игроки всё также смогут выбирать 19 тыс футболистов, 700 команд и 30 национальных лиг.