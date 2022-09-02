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Не можете купить Steam Deck? А Valve уже работает над новым поколением портативной консоли
Steam Deck вышла лишь в 2022 году, но уже успела стать в какой-то степени культовой. Портит ситуацию лишь то, что консоль до сих пор остаётся дефицитной, из-за чего её практически невозможно приобрести.
Несмотря на это, в стенах Valve активно трудятся над следующим поколением устройства. Об этом японскому изданию Famitsu Weekly рассказал дизайнер игровой студии Грег Кумер.
Если ничего не изменится, в будущем появится следующее поколение Steam Deck. Основа, размер и форма изменятся, и это может даже быть консоль для облачного гейминга.
Грег Кумер
Одной из главных точек, в которую хотят бить в компании — увеличение времени автономной работы. Не в последнюю очередь добиться этого планируется за счёт уменьшения частоты обновления экрана. По словам специалиста, даже переход с 60 на 40 Гц позволит заметно снизить энергопотребление.