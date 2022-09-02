Не можете купить Steam Deck? А Valve уже работает над новым поколением портативной консоли

Steam Deck вышла лишь в 2022 году, но уже успела стать в какой-то степени культовой. Портит ситуацию лишь то, что консоль до сих пор остаётся дефицитной, из-за чего её практически невозможно приобрести.