Не опять, а снова: Ubisoft всё же пытается внедрить NFT в свои игры

Опубликовано 07 июля 2024, 11:15
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Не опять, а снова: Ubisoft всё же пытается внедрить NFT в свои игрыНесмотря на крах рынка
Рынок NFT так и не стал чем-то необычным и аудитория быстро потеряла интерес к этой технологии. Однако разработчик игр из Франции, студия Ubisoft, не оставляет надежды на актуальность NFT и на то, что технология в её проектах «выстрелит».
Реализована технология будет в игре Champions Tactics: Grimoria Chronicles — первом блокчейн-проекте Ubisoft. Это PvP-игра (игрок против игрока) с элементами ролевой игры. Игровой процесс строится на противостоянии фигурок, которые и есть NFT-элементы.
За внедрение в проект web3-механик отвечает студия Double Jump.Tokyo. Тайтл будет реализован на платформе Oasys, запущенной в 2022 году с вложениями от Bandai Namco, SEGA, Ubisoft и Square Enix.
Для Champions Tactics уже выпущены 9999 бесплатных Warlords NFT на блокчейне Ethereum. Тестирование проекта началось 4 июля, но участниками могут стать только владельцы NFT.