Не опять, а снова: Ubisoft всё же пытается внедрить NFT в свои игры

Реализована технология будет в игре Champions Tactics: Grimoria Chronicles — первом блокчейн-проекте Ubisoft. Это PvP-игра (игрок против игрока) с элементами ролевой игры. Игровой процесс строится на противостоянии фигурок, которые и есть NFT-элементы.

За внедрение в проект web3-механик отвечает студия Double Jump.Tokyo. Тайтл будет реализован на платформе Oasys, запущенной в 2022 году с вложениями от Bandai Namco, SEGA, Ubisoft и Square Enix.

Для Champions Tactics уже выпущены 9999 бесплатных Warlords NFT на блокчейне Ethereum. Тестирование проекта началось 4 июля, но участниками могут стать только владельцы NFT.