Не Steam Deck и Nintendo Switch едиными: опубликован топ-20 портативных консолей на конец 2024 года

В топ попали устройства от брендов Retroid, AYN, Anbernic и других, созданные как для современных игр, так и для эмуляции классики вроде Sega Mega Drive и NES.

Лидерами стали Steam Deck OLED и AYN Odin 2, предлагающие мощное «железо» и поддержку современных игр. AYN Odin 2 с экраном 1080p и батареей на 8000 мАч идеально подойдет для PS2 и GameCube, но его цена — от $300.

Среди бюджетных фаворитов выделяются Miyoo Mini ($50) с простым интерфейсом и Retroid Pocket 2S ($100), эмулирующий Dreamcast.

Anbernic RG35XX Plus за $65 подойдет для Dreamcast и PSP, а стильный TRIMUI Brick за $70 — для Nintendo 64.

Необычным оказался PlayDate ($199) с рукояткой для управления, а миниатюрный Funkey S ($70) — идеален для подвешивания к связке ключей.