Не так уж и много игроков оказались готовы обновиться до PS5 Pro ради GTA 6

По данным опроса, из более чем 18 000 участников лишь 30.2% ответили утвердительно. Остальные не нашли в этом достаточного стимула.

Аналитики предполагают, что релиз PS5 Pro может состояться к концу 2024 года, и это позволит компании Sony укрепить свои позиции на рынке игровых консолей.

Несмотря на ожидания касательно GTA 6, которые считаются одними из самых высоких, игра будет доступна не только на PS5 Pro, но и на обычной PS5, а также на Xbox Series X/S.

И хотя улучшенная графика и производительность могут быть заметны на PS5 Pro, многие игроки предпочли бы не переплачивать за эти дополнительные возможности.