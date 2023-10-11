Не только PS5 Slim: Sony представила игровые наушники с настройкой звука под уши пользователя

Данная модель ориентирована на геймеров и оснащена технологией активного шумоподавления, низкой задержкой и длительным временем автономной работы.

Особенностью InZone Buds является поддержка пространственного аудио. С помощью фирменного мобильного приложения пользователи смогут создавать профили на основе фотографий своих ушей для более точного пространственного звука.

Это позволит настроить звучание наушников индивидуально для каждого, учитывая особенности его ушных каналов.

Наушники созданы для комфорта во время длительных игровых сессий. Они обеспечивают точную передачу голоса в онлайн-играх благодаря встроенным микрофонам и специальному чипу L1.

Автономность наушников достигает 12 часов при использовании USB-передатчика и до 24 часов в режиме Bluetooth LE Audio.

Sony оценила новинку в $199.99. Предзаказы на устройство уже стартовали.