Не вытягивает даже первый S.T.A.L.K.E.R: на российском процессоре Эльбрус-8СВ запустили старые игры

Отметим, что протестированная модель представляет из себя восьмиядерный чип с тактовой частотой 1,5 ГГц. При этом остальные комплектующие ПК были следующие: видеокарта Radeon RX 580, 32 ГБ оперативной памяти. Работало всё это чудо под управлением ОС Эльбрус 7.1, основанным на Linux 5.4.

Так, Counter-Strike сборка показала в среднем 50 кадров в секунду. Куда хуже дела обстояли с другими старыми проектами. Например, The Elder Scrolls III: Morrowind довольно сильно лагал, а в S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky наблюдалось слайдшоу. Учитывая, что дополнение основано на движке и технологиях оригинальной игры, не стоит ждать от Эльбруса иных в результатах и в ней: