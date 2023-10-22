Не запускается Spider-Man 2? Просто вскипятите диск с игрой

Проблема заключается в том, что процесс установки неизменно зависает на отметке 36%, и ни одна из предпринятых мер — будь то обмен диска на новый, отключение интернета, очистка диска или даже полный сброс настроек консоли — не приводит к решению проблемы.

По сообщениям пользователей, проблема в основном касается копий игры для регионов EU и PAL/UK.

Что интересно, «народные умельцы» уже нашли решение проблемы. Но он достаточно… радикален.

Сообщается, что некоторые пользователи окунули диск с игрой в кипящую воду, после чего установка игры прошла на 100% и сам проект успешно запустился на консоли.

Отметим, что если вы и решите провернуть подобное, то делайте это на свой страх и риск — редакция Ferra.ru ничего не советует и относится со скепсисом к подобным инструкциям.