Неанонсированное устройство от создателей карманной консоли Steam Deck внезапно появилось в базе данных регулятора

Сведения о новинке пока крайне скудны. Номер модели устройства — 1030, что отличается от номеров других продуктов компании, таких как VR-шлема Valve Index и портативной Steam Deck.

Согласно официальным данным, новый гаджет будет беспроводным и характеризуется низким потреблением энергии. Он также будет поддерживать радиочастоты определённых диапазонов.

Эти характеристики схожи с описанием уже существующих продуктов Valve, что добавляет интриги.

Спекуляции в сети кипят: это может быть как новый VR-шлем, пришедший на смену Valve Index, так и обновлённый Steam Controller. Однако пока что компания так и не сделала официальных заявлений, оставляя поклонников в напряжённом ожидании.