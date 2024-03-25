Недоконсоль PlayStation Portal оказалась сверхпопулярной, несмотря на предсказанный ей провал

Продажи устройства не только превзошли ожидания Sony, но и обогнали другие аксессуары, включая геймпады.

В феврале Portal стал самым продаваемым аксессуаром в США по объему выручки, опередив даже DualSense Edge. Это особенно примечательно, учитывая ограниченный тираж Portal на старте продаж.

Sony позиционировала Portal как нишевый продукт, но устройство пользуется спросом у геймеров, которые хотят играть в игры PS5 где угодно и когда угодно.

Успех Portal может означать, что Sony недооценила потенциал рынка портативных устройств для стриминга игр. Возможно, в будущем мы увидим новые модели Portal с более широкими функциями и возможностями.