Недоконсоль PlayStation Portal оказалась сверхпопулярной, несмотря на предсказанный ей провал

Опубликовано 25 марта 2024, 15:54
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Недоконсоль PlayStation Portal оказалась сверхпопулярной, несмотря на предсказанный ей провалНеожиданный поворот
Несмотря на скептические прогнозы, портативная PlayStation Portal, предназначенная для удаленного доступа к играм PS5, стала настоящим хитом.
Продажи устройства не только превзошли ожидания Sony, но и обогнали другие аксессуары, включая геймпады.
В феврале Portal стал самым продаваемым аксессуаром в США по объему выручки, опередив даже DualSense Edge. Это особенно примечательно, учитывая ограниченный тираж Portal на старте продаж.
Sony позиционировала Portal как нишевый продукт, но устройство пользуется спросом у геймеров, которые хотят играть в игры PS5 где угодно и когда угодно.
Успех Portal может означать, что Sony недооценила потенциал рынка портативных устройств для стриминга игр. Возможно, в будущем мы увидим новые модели Portal с более широкими функциями и возможностями.