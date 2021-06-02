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Недоступную в России игру с главным героем-трансгендером Tell Me Why раздают бесплатноСкачать или купить игру не могут также жители Украины и стран Азии и Ближнего Востока
Сервис цифровой дистрибуции Steam щедр на различные акции и бесплатные раздачи. На этот раз цифровой магазин запустил раздачу игры Tell Me Why, протагонистом которой стал персонаж-трансгендер.
Однако отметим, что россияне загрузить игру со 100% скидкой не смогут. Более того, пользователи из России не могут и купить игру, поскольку она недоступна для жителей страны. Помимо России игру не могут скачать и жители Украины, а также стран Азии и Ближнего Востока, включая Китай и Турцию.
В Microsoft говорили, что доступность игр для разных регионов отличается, а само решение о недоступности тайтлов принимается исходя из разных факторов. Ключевым приоритетом, по словам компании, остается “обеспечение наилучшего игрового опыта для пользователей.”