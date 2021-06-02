Однако отметим, что россияне загрузить игру со 100% скидкой не смогут. Более того, пользователи из России не могут и купить игру, поскольку она недоступна для жителей страны. Помимо России игру не могут скачать и жители Украины, а также стран Азии и Ближнего Востока, включая Китай и Турцию.

В Microsoft говорили, что доступность игр для разных регионов отличается, а само решение о недоступности тайтлов принимается исходя из разных факторов. Ключевым приоритетом, по словам компании, остается “обеспечение наилучшего игрового опыта для пользователей.”