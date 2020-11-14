Need for Speed, Man of Medan и другие игры продаются со скидками до 80%

Стоимость киноигры в жанре хоррора Man of Medan упала с 999 рублей до 499.

Ознакомиться со всем списком игр, стоимость которых была снижена в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Воспользоваться акцией можно вплоть до 16 ноября.