Игры
Сегодня 13:45
Need for Speed, Man of Medan и другие игры продаются со скидками до 80%
До 16 ноября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр со скидками до 80%. В ней можно встретить такие популярные тайтлы, как Need for Speed, Man of Medan и прочие.
Научно-фантастическую игру No Man's Sky можно приобрести за 999 рублей. Напомним, что в обычное время она продается за 1999 рублей.
Гоночный тайтл Need for Speed Most Wanted, в свою очередь, можно купить всего за 249 рублей вместо прежних 999 рублей.
Стоимость киноигры в жанре хоррора Man of Medan упала с 999 рублей до 499.
Ознакомиться со всем списком игр, стоимость которых была снижена в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Воспользоваться акцией можно вплоть до 16 ноября.