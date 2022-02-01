Нейросети помогут портативной консоли Steam Deck улучшить графику в играх

Игры
Вчера в 22:54
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Нейросети помогут портативной консоли Steam Deck улучшить графику в играхЭто как DLSS, но не от NVIDIA
Первая портативная консоль Valve — Steam Deck — попадёт на руки первых покупателей уже в этом месяце. Но несмотря на это, компания-производитель продолжает делиться подробностями об устройстве.
Так, например, стало известно, что будущие владельцы Steam Deck получат технологию повышения производительности в играх от AMD — FidelityFX Super Resolution (FSR). При этом работать она будет вне зависимости от того, какой тайтл запущен.
Таким образом, консоль сможет запускать игры в родном разрешении 1280 × 800 пикселей с частотой кадров более 30 FPS. Это станет возможным благодаря масштабированию картинки при помощи встроенных в FSR нейросетей.
Напомним, что на данный момент Valve вовсю оптимизирует игры под Steam Deck. По последним данным, новинка уже получила поддержку более 100 проектов.
Источник: PC Gamer