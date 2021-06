Так, согласно обнародованным данным, уже с 31 мая из цифровых магазинов начали удалять ряд игр линейки, в частности Need for Speed ​​Carbon, Need for Speed ​​Undercover, Need for Speed ​​Shift, Need for Speed ​​Shift 2: Unleashed и Need for Speed ​​The Run. Купить их больше нельзя будет. Закрыты будут и внутриигровые магазины. Делается это в рамках подготовки к прекращению использования онлайн-сервисов для этих игр, которое запланировано на 31 августа текущего года.

Отмечается, что до 31 августа пользователи все еще смогут играть участвовать в гонках со своими друзьями и другими пользователями в режиме онлайн.

“Решения об отказе от игр никогда не были легкими, но сейчас мы переключаемся, чтобы сосредоточиться на будущем Need for Speed. Команды разработчиков и операционный персонал на протяжении многих лет вкладывали много времени и энтузиазма в разработку, создание, выпуск и поддержку игры, и мы рады видеть, как вы играете. Но количество игроков подошло к точке, где больше невозможно продолжать закулисную работу, необходимую для сохранения этих игр, — поделились разработчики серии.