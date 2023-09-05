Нелегальный рынок видеоигр в России стал в два раза крупнее официального

Нелегальный рынок видеоигр в России стал в два раза крупнее официальногоИтоги санкций
Серый рынок видеоигр в России с начала года превзошёл официальный в два раза.
По данным аналитиков, перекупщики заработали на геймерах 4,48 млрд рублей, в то время как официальные ритейлеры — всего до 2,5 млрд рублей. Эксперты считают, что такой рост обусловлен несколькими факторами: низкими ценами, большим ассортиментом и быстрой доставкой.
Один из ключевых факторов — переход гейминга в цифровую сферу. Люди всё реже выбирают физические копии игр, предпочитая оформлять покупки через Интернет. Это даёт преимущество серому рынку, который активно использует цифровые платформы для продажи ключей и аккаунтов.
У серого рынка есть два главных преимущества по сравнению с официальным, за счёт которых он активно растёт. Это низкая цена и ассортимент товаров.
Специалисты также полагают, что разрыв между серым и официальным рынками будет только увеличиваться.
Посредники активно вкладываются в маркетинг, особенно в преддверии праздничного сезона. Они также предлагают более привлекательные цены на ожидаемые новинки, что делает их предложения еще более заманчивыми для потребителей.