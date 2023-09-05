Нелегальный рынок видеоигр в России стал в два раза крупнее официального

По данным аналитиков, перекупщики заработали на геймерах 4,48 млрд рублей, в то время как официальные ритейлеры — всего до 2,5 млрд рублей. Эксперты считают, что такой рост обусловлен несколькими факторами: низкими ценами, большим ассортиментом и быстрой доставкой.

Один из ключевых факторов — переход гейминга в цифровую сферу. Люди всё реже выбирают физические копии игр, предпочитая оформлять покупки через Интернет. Это даёт преимущество серому рынку, который активно использует цифровые платформы для продажи ключей и аккаунтов.