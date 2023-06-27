Ненасытная Microsoft: компания может выкупить разработчиков «российского Bioshock» Atomic Heart

Ненасытная Microsoft: компания может выкупить разработчиков «российского Bioshock» Atomic HeartА вот это уже интересно
Microsoft, одна из крупнейших компаний в мире, продолжает рассматривать возможность приобретения различных игровых студий, и список потенциальных кандидатов случайно попал в Сеть.
Среди разработчиков, находящихся в списке «студий, которые стоит рассмотреть», можно найти названия, которые являются настоящими сокровищами игровой индустрии.
Одним из самых интересных для россиян кандидатов является Mundfish — авторы вышедшей в начале года Atomic Heart. Их включение в список говорит о том, что Microsoft увидела потенциал компании и заинтересована в её развитии.
Также в списке присутствуют такие студии, как Hello Games, создатели No Man's Sky, Moon Studios, ответственные за серию Ori, и Hazelight Studios, известные благодаря творениям Юсефа Фареса, таким как A Way Out.