Ненасытная Microsoft: компания может выкупить разработчиков «российского Bioshock» Atomic Heart

Среди разработчиков, находящихся в списке «студий, которые стоит рассмотреть», можно найти названия, которые являются настоящими сокровищами игровой индустрии.

Одним из самых интересных для россиян кандидатов является Mundfish — авторы вышедшей в начале года Atomic Heart. Их включение в список говорит о том, что Microsoft увидела потенциал компании и заинтересована в её развитии.

Также в списке присутствуют такие студии, как Hello Games, создатели No Man's Sky, Moon Studios, ответственные за серию Ori, и Hazelight Studios, известные благодаря творениям Юсефа Фареса, таким как A Way Out.