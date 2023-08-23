Ненавистную игроками защиту Denuvo встроят в Unreal Engine

Согласно официальному сайту Irdeto, технология защиты Unreal Engine предназначена для предотвращения попыток злоумышленников манипулировать играми, созданными на базе Unreal Engine.

Данное решение достаточно просто интегрируется на бинарном уровне и защищает от попыток добычи данных, блокирует читеров и защищает игровые файлы от дешифрования.

Нововведение может стать настоящим ударом для сообщества моддеров, так как доступ к файлам игры станет крайне затрудненным, если вообще возможным.

Кроме того, известно, что Denuvo может влиять на производительность игр, поэтому неудивительно, если защита Unreal Engine также окажет воздействие на производительность, особенно учитывая проблемы с производительностью в играх на UE 4.

Пока неясно, когда разработчики начнут использовать новую технологию, но учитывая тенденции игровой индустрии, будущее моддинга может оказаться под угрозой.