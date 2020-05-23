Необычная головоломка Human: Fall Flat продается дешевле 200 рублей

Human: Fall Flat представляет из себя нетривиальную игру, в которой геймерам предстоит изучать окружение, а также решать головоломки, основываясь на законах физики. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 199. Кроме того, в рамках акции со скидкой продается и издание Love Physics Bundle, за которое можно отдать всего 219 рублей вместо прежних 898.

Отметим, что акция является временной. Продлится она, к слову, вплоть до 28 мая. Загрузить игру со скидкой можно по этой ссылке.