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Необычная головоломка Human: Fall Flat продается дешевле 200 рублей
Акция продлится до 28 мая
Steam продолжает череду выгодных акций и распродаж. Так, на этот раз в сервисе необычная головоломка Human: Fall Flat продается дешевле 200 рублей.
Human: Fall Flat представляет из себя нетривиальную игру, в которой геймерам предстоит изучать окружение, а также решать головоломки, основываясь на законах физики. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 199. Кроме того, в рамках акции со скидкой продается и издание Love Physics Bundle, за которое можно отдать всего 219 рублей вместо прежних 898.
Отметим, что акция является временной. Продлится она, к слову, вплоть до 28 мая. Загрузить игру со скидкой можно по этой ссылке.