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Необычная головоломка, основанная на законах физики, продается с большой скидкой
Речь об игре Human: Fall Flat
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров интересными, а что самое приятное - выгодными предложениями. Так, необычная головоломка, основанная на законах физики, продается с большой скидкой. Речь об игре Human: Fall Flat, которую до 9 апреля можно урвать по сниженной цене.
Human: Fall Flat представляет из себя приключенческую инди-игру, в которой геймерам необходимо изучать окружение, чтобы справиться с рядом физических головоломок. Причем для решения игровых задач у игроков есть как законы физики, так и собственная изобретательность.
Напомним, что в обычное время Human: Fall Flat продается за 499 рублей, тогда как с учетом 60% скидки ее стоимость упала до 199 рублей. Загрузить игру можно по этой ссылке.