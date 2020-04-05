Необычная головоломка, основанная на законах физики, продается с большой скидкой

Human: Fall Flat представляет из себя приключенческую инди-игру, в которой геймерам необходимо изучать окружение, чтобы справиться с рядом физических головоломок. Причем для решения игровых задач у игроков есть как законы физики, так и собственная изобретательность.

Напомним, что в обычное время Human: Fall Flat продается за 499 рублей, тогда как с учетом 60% скидки ее стоимость упала до 199 рублей. Загрузить игру можно по этой ссылке.