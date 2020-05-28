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Необычная игра о слежке за людьми продается за 51 рубль
Размер скидки составляет 80%!
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамках которой необычная игра о слежке за людьми продается за 51 рубль. Речь о Orwell: Keeping an Eye On You, которая, к слову названа в честь Джорджа Оруэлла, поскольку в игре можно встретить много отсылок на его знаменитый антиутопический роман “1984”.
В данном тайтле геймерам предоставляется возможность вжиться в роль “Большого брата”, которому необходимо отслеживать жизни граждан. Так, игра позволяет черпать информацию о приватной жизни людей как в интернете, так и предоставляет доступ к личным сообщениям и файлам. Это, к слову, позволит отыскать виновных в серии террористических актов.
Напомним, что ранее игра продавалась за 259 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 51 рубль. Загрузка игры со скидкой доступна по этой ссылке.