Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамках которой необычная игра о слежке за людьми продается за 51 рубль. Речь о Orwell: Keeping an Eye On You, которая, к слову названа в честь Джорджа Оруэлла, поскольку в игре можно встретить много отсылок на его знаменитый антиутопический роман “1984”.