Необычная игра о слежке за людьми продается за 51 рубль

В данном тайтле геймерам предоставляется возможность вжиться в роль “Большого брата”, которому необходимо отслеживать жизни граждан. Так, игра позволяет черпать информацию о приватной жизни людей как в интернете, так и предоставляет доступ к личным сообщениям и файлам. Это, к слову, позволит отыскать виновных в серии террористических актов.

Напомним, что ранее игра продавалась за 259 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 51 рубль. Загрузка игры со скидкой доступна по этой ссылке.