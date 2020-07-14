Необычная основанная на законах физики головоломка продается за 25 рублей

Crazy Machines 3 представляет из себя реалистичный симулятор, в котором геймерам предлагается сыграть в 80 головоломок, каждая из которых основана на законах физики. Причем игра предоставляет возможность использовать в ходе игры сложные физические системы, в числе которых как электрические, так и взрывающиеся, лазерные, световые или воздушные.

Напомним, что в обычное время игра продается за 259 рублей, тогда как сейчас, в рамках акции, ее можно ухватить с 90% скидкой, то есть всего за 25 рублей. Отметим, что предложением можно воспользоваться вплоть до 23 июля.