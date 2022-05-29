Неплохо, но есть пару «но»: эксперты протестировали работу игр с PS1 и PS2 на PlayStation 5

Неплохо, но есть пару «но»: эксперты протестировали работу игр с PS1 и PS2 на PlayStation 5Результат вышел неоднозначный
А это значит, что их жители могут опробовать новую функцию — запуск игр со легендарных консолей PS1, PS2 и PSP на новейшей PlayStation 5. Этим и воспользовались специалисты Digital Foundry, проанализировав результат её работы.
В первую очередь стоит отметить, что старые тайтлы воспроизводятся при помощи программной эмуляции. При этом наблюдается ряд улучшений — например, игры с PS1 получили повышенное до 1920 × 1440 пикселей разрешение, а также различные фильтры изображения и функцию обратной перемотки.
Но есть и недостатки. Так, большая часть игр в библиотеке представлена версиями для PAL-региона, т.е. имеют ограничения в 50 кадров в секунду. Это привело к нестабильному фреймрейту и замедленному на 17% игровому процессу.
В случае с эмулятором PSP мы и вовсе имеем на данный момент поддержку лишь одной игры — головоломки Echochrome.
Похожая проблема и у запуска игр с PS2 — библиотека культовой консоли представлена лишь трилогией экшен-платформеров Jak and Daxter.
По итогу специалисты пришли к выводу, что эмуляция старых консолей на PlayStation не лишена проблем. В связи с этим они посоветовали Sony поработать над их исправлением в преддверии мирового запуска PlayStation Plus.