Неплохо, но есть пару «но»: эксперты протестировали работу игр с PS1 и PS2 на PlayStation 5

А это значит, что их жители могут опробовать новую функцию — запуск игр со легендарных консолей PS1, PS2 и PSP на новейшей PlayStation 5. Этим и воспользовались специалисты Digital Foundry, проанализировав результат её работы.

В первую очередь стоит отметить, что старые тайтлы воспроизводятся при помощи программной эмуляции. При этом наблюдается ряд улучшений — например, игры с PS1 получили повышенное до 1920 × 1440 пикселей разрешение, а также различные фильтры изображения и функцию обратной перемотки.

Но есть и недостатки. Так, большая часть игр в библиотеке представлена версиями для PAL-региона, т.е. имеют ограничения в 50 кадров в секунду. Это привело к нестабильному фреймрейту и замедленному на 17% игровому процессу.