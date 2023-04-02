Игры
01:18, 02 апреля 2023
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Netflix позволит запускать на телевизоре свои игры, делая из него консоль, а из смартфона — пульт управления

Напоминание о функции нашли в коде сервиса

В исходном коде стримингового видеосервиса Netflix появилось упоминание любопытной функции — возможности запуска собственных игр платформы на телевизоре.

Netflix позволит запускать на телевизоре свои игры, делая из него консоль, а из смартфона — пульт управления

Фото: Wallpaperflare.com

У сервиса уже есть каталог игр собственной разработки с доступом со смартфона или планшета. Но сейчас речь идёт о возможности запуска игр из каталога непосредственно на телевизоре как на консоли. При этом смартфон становится беспроводным контроллером.

Об этом свидетельствует комментарий к одной из строк в коде онлайн-платформы. «Для игры на вашем телевизоре необходим контроллер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?», — сказано в комментарии к коду.

Но каких-либо дополнительных данных или упоминания о сроках выхода этого функционала нет.

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