Netflix позволит запускать на телевизоре свои игры, делая из него консоль, а из смартфона — пульт управления

01:18, 02 апреля 2023
1 мин.
Netflix позволит запускать на телевизоре свои игры, делая из него консоль, а из смартфона — пульт управленияНапоминание о функции нашли в коде сервиса
В исходном коде стримингового видеосервиса Netflix появилось упоминание любопытной функции — возможности запуска собственных игр платформы на телевизоре.
Фото: Wallpaperflare.com
У сервиса уже есть каталог игр собственной разработки с доступом со смартфона или планшета. Но сейчас речь идёт о возможности запуска игр из каталога непосредственно на телевизоре как на консоли. При этом смартфон становится беспроводным контроллером.
Об этом свидетельствует комментарий к одной из строк в коде онлайн-платформы. «Для игры на вашем телевизоре необходим контроллер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?», — сказано в комментарии к коду.
Но каких-либо дополнительных данных или упоминания о сроках выхода этого функционала нет.