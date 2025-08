Netflix уже потратил более $500 млн на сериал «Ведьмак» и это еще не конец

Это почти не отличается от бюджета второго сезона — $176,3 млн.

Спин-офф «Крысы» (The Rats: A Witcher’s Tale), несмотря на проблемы с производством, уже обошёлся в $20 млн, и эта сумма ещё вырастет после пост-продакшна. Судьба проекта пока остаётся под вопросом.

Если сложить бюджеты всех сезонов и «Кровного происхождения» ($50,3 млн), общая сумма расходов Netflix на франшизу «Ведьмак» составит более $515 млн. И это без учёта двух анимационных фильмов — «Nightmare of the Wolf» и «Sirens of the Deep», а также двух заключительных сезонов.

С учётом будущих проектов итоговый бюджет всей саги может приблизиться к $900 млн. Четвёртый сезон уже находится на пост-продакшне и выйдет в 2025 году.