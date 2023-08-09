Netflix выпустила приложение «игровой контроллер» для iPhone

Приложение, названное Netflix Game Controller, позволяет использовать ваш телефон или планшет в качестве игрового контроллера после его сопряжения с телевизором. Это даёт возможность играть в игры, доступные через сервис Netflix, на телевизоре, управляя процессом с вашего мобильного устройства.

Хотя приложение уже доступно для загрузки, подробности остаются неясными. Например, неизвестно, какие игры будут поддерживаться или как именно проходит процесса сопряжения.

Также неясно, появится ли версия для Android.

Описание самого приложения лишь намекает на то, что функциональность игрового контроллера «скоро появится на Netflix».