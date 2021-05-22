Netflix выпустит свою платформу для видеоигр

По данным The Information, ИТ-гигант хочет провернуть примерно то же самое, что он уже сделал с просмотром фильмов и сериалов в онлайне. Если верить инсайдеру, приближённому к делам компании, ролевой моделью для Netflix является Apple Arcade.

Сообщается, что чуть ли не главной причиной такого решения стала возросшая конкуренция на рынке фильмов. Стоит отметить, что компания не новичок в игровой сфере. Несколько лет назад Netflix уже занималась издательством Stranger Things 3: The Game — хоррора, созданного по мотивам популярного сериала сервиса.