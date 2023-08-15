Netflix запустила функцию облачных компьютерных игр

С понедельника некоторые подписчики Netflix в Канаде и Великобритании смогли опробовать видеоигры Netflix, транслируемые на определённые телевизоры, устройства с подключением к телевизору и на веб-сайте Netflix.com.

Данный шаг может стать ключевым моментом в игровых амбициях компании.

Онлайн-кинотеатр впервые запустил собственные мобильные игровые предложения в качестве бесплатного бонуса для подписчиков в ноябре 2021 года. Теперь, благодаря облачному стримингу, подписчики смогут играть в игры Netflix в гораздо большем количестве мест.

Это также может означать, что Netflix начнёт конкурировать за игровое время на телевизорах и ПК.

На данный момент доступны две игры: Oxenfree (созданная студией Night School Studio, которой теперь владеет Netflix) и новая игра Molehew’s Mining Adventure.

При игре на телевизоре управление играми осуществляется с помощью вашего смартфона. Если у вас есть доступ к играм на веб-сайте, вы сможете играть в них с помощью мыши и клавиатуры.