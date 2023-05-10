Неужели Vice City? Наружная реклама GTA VI появится в Майами уже этим летом

Неужели Vice City? Наружная реклама GTA VI появится в Майами уже этим летомДождались!
В Сети навёл шумиху свежий документ, в котором говорится о запуске рекламной кампании, связанной с «высокобюджетной игрой Take-Two» на улицах Майами.
По мнению пользователей, речь идёт о долгожданной GTA VI, т.к. сейчас издательство вряд ли занимается другими крупными проектами. Кроме того, из ранее появившихся утечек известно, что события следующей части популярной серии игр должны развернуться в Vice City – вымышленном аналоге Майами.
При этом важно понимать, что к этой информации стоит отнестись с определённой долей скепсиса — официальной информации о дате выхода GTA VI до сих пор нет.
Напомним, что ранее инсайдер под ником Tez упоминал, что игра может быть разделена на DLC, чтобы выйти в 2024 году. В то же время, другой источник, Том Хендерсон, считает, что Grand Theft Auto VI представят ближе к концу 2023 года.