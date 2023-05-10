Неужели Vice City? Наружная реклама GTA VI появится в Майами уже этим летом

По мнению пользователей, речь идёт о долгожданной GTA VI, т.к. сейчас издательство вряд ли занимается другими крупными проектами. Кроме того, из ранее появившихся утечек известно, что события следующей части популярной серии игр должны развернуться в Vice City – вымышленном аналоге Майами.

При этом важно понимать, что к этой информации стоит отнестись с определённой долей скепсиса — официальной информации о дате выхода GTA VI до сих пор нет.