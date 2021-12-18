Невозможное возможно: на консоли Nintendo Switch вышли игры с легендарной Sega Mega Drive

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Невозможное возможно: на консоли Nintendo Switch вышли игры с легендарной Sega Mega DriveМечты сбываются
В 90-х российские дети делились на два лагеря: владельцы консоли Sega Genesis (которая у нас называлась Mega Drive) и владельцы Dendy (клона NES от Nintendo).
Сегодня же стало известно о том, что японская Nintendo сделала то, что до последнего казалось нереальным. Японский техногигант добавил в свой сервис Nintendo Switch Online сразу пять игр с Sega Mega Drive.
Речь идёт о Altered Beast, beat 'em up в стиле Golden Axe, приключенческом ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion и Thunder Force 2. Сыграть в перечисленные выше проекты можно на консоли Nintendo Switch, но для этого нужно быть активным подписчиком Nintendo Switch Online.
Источник: TechRadar