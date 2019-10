Незаконченная игра для PlayStation 5 "уничтожила" лучшие игры для нынешних игровых консолей

Демо, о которой идет речь в новости, было запущено на PlayStation 5 в версии для разработчиков актуальной на июнь 2019 года. По словам игрового журналиста, то, что он увидел, несмотря на то, что это было лишь демо, впечатлило его своей небывало красивой графикой. По словам бывшего редактора GameFan, эта игра оказалась лучше всего, что он видел прежде, в том числе и Red Dead Redemption 2 от Rockstar и The Last of Us Part II от Naughty Dog.

”Действительно впечатляющей вещью было качество теней. Отдельно я отметил, что в игре были кусты высотой до метра. Когда они качались на ветру, они отбрасывали движущиеся тени с чертовски совершенной детализацией. Никаких мерцаний или ступенек. И я говорю о кусте с примерно 75-100 ветками и сотнями листьев”, — рассказал игровой журналист.