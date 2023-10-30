Ничего не видно, но очень интересно: версия Resident Evil 4 для iPhone 15 получила замусоренный интерфейс на полэкрана

Ничего не видно, но очень интересно: версия Resident Evil 4 для iPhone 15 получила замусоренный интерфейс на полэкранаВсё не так радужно, как хотелось бы
Как выглядит интерфейс Resident Evil 4 на iPhone 15. Игра Resident Evil Village была представлена на iPhone 15, и видео геймплея, опубликованное Game Informer, демонстрирует, как она выглядит в действии.
Несмотря на визуальную красоту, управление в игре оставляет желать лучшего. Разработчики из японской команды Capcom решили использовать сенсорные элементы управления, которые могут показаться неудобными для геймеров.
В частности, ручная фокусировка активируется поднятием большого пальца, который также используется для перемещения камеры, что может создать определённые трудности во время игры.
Напомним, что игра выходит в App Store уже сегодня, 30 октября. Её цена составит около €30. Несмотря на то, что визуально проект впечатляет, на экране iPhone 15 качество самой игры ещё предстоит оценить.
Уже сейчас видно, что при портировании игры на мобильные устройства без возможности подключения Bluetooth-контроллера или использования более крупного экрана могут возникнуть проблемы.