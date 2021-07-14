Nickelodeon выпустит файтинг с героями «Спанч Боба», «Черепашек Ниндзя» и других хитов

Игра будет называться Nickelodeon All-Star Brawl, а ее геймплей, судя по трейлеру, идентичен Super Smash Bros. от Nintendo. Выбирать в качестве бойцов можно будет давно полюбившихся героев мультфильмов компании. В частности, в игре появится Микеланджело и Леонардо из “Черепашек Ниндзя”, Губка Боб, Патрик и Сэнди из “Спанч Боба”, Хельга Патаки из “Эй Арнольда”, Рептар из “Ох уж эти детки!” и другие.

Известно, что релиз Nickelodeon All-Star Brawl состоится этой осенью. В игру смогут сыграть владельцы таких приставок, как PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X|S и Nintendo Switch. Сообщается, что в грядущем тайтле будет не менее 20 уровней с возможностью поиграть в кооперативном режиме до четырех человек.