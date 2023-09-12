Никаких 750 ГБ на SSD и $150 за игру: популярный инсайдер развеял мифы вокруг GTA 6

Однако, как оказалось, не все из них стоит принимать за чистую монету. Популярный инсайдер Том Хендерсон развеял некоторые из самых абсурдных мифов, которые распространяются в социальных сетях.

Самым громким слухом стало утверждение о том, что размер файла игры составит 750 ГБ, и её сюжет займет не менее 400 часов. Это, мягко говоря, смехотворно.

Другой распространённый миф заключается в том, что игра будет стоить минимум $150. Однако, эти утверждения были сделаны без каких-либо подтверждений и быстро развеяны.

В последние месяцы также появилось множество «утечек», утверждающих, что карта в GTA 6 будет одной из самых больших в истории игр, объединяя San Andreas, Liberty City, Vice City и многие другие