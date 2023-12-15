Никакого 8K, но зато цена $500-$600: появились свежие подробности о PlayStation 5 Pro

По словам MLID, новая консоль от Sony обещает прирост производительности на 50% по сравнению с обычной PlayStation 5. Это значит, что игры будут работать на более высоких частотах кадров, что сделает игровой процесс более плавным.

Однако, несмотря на улучшения, PS5 Pro не будет поддерживать игры в разрешении 8K. Она останется верной 4K (или даже 2K в некоторых случаях).

MLID также отметил, что новинка станет удобной для разработчиков благодаря понятной архитектуре, что упростит процесс создания игр для этой платформы.

В контексте предстоящего запуска GTA 6, Sony активно готовится к выходу PlayStation 5 Pro, стремясь обеспечить максимальную совместимость с этой ожидаемой игрой.

Относительно стоимости, консоль с Blu-Ray приводом обойдется в $600, а версия без дисковода будет стоить $500.