Игры
11:07, 15 декабря 2023
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Никакого 8K, но зато цена $500-$600: появились свежие подробности о PlayStation 5 Pro

Самое то к выходу GTA 6

Инсайдер с псевдонимом Moore's Law is Dead (MLID) поделился свежими подробностями о PlayStation 5 Pro на своем YouTube-канале.

По словам MLID, новая консоль от Sony обещает прирост производительности на 50% по сравнению с обычной PlayStation 5. Это значит, что игры будут работать на более высоких частотах кадров, что сделает игровой процесс более плавным.

Однако, несмотря на улучшения, PS5 Pro не будет поддерживать игры в разрешении 8K. Она останется верной 4K (или даже 2K в некоторых случаях).

MLID также отметил, что новинка станет удобной для разработчиков благодаря понятной архитектуре, что упростит процесс создания игр для этой платформы.

В контексте предстоящего запуска GTA 6, Sony активно готовится к выходу PlayStation 5 Pro, стремясь обеспечить максимальную совместимость с этой ожидаемой игрой.

Относительно стоимости, консоль с Blu-Ray приводом обойдется в $600, а версия без дисковода будет стоить $500.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игровая консоль
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#PLAYSTATION 5
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