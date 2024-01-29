Никакого OLED-экрана: раскрыты новые подробности карманной консоли Nintendo Switch 2

По данным аналитика рыночных исследований Omdia Хироши Хаясе и репортера Bloomberg Такаши Мочидзуки, новинка обещает быть заметным шагом вперед.

Switch 2, как ожидается, будет оснащена 8-дюймовым IPS-дисплеем. Nintendo планирует произвести около 10 млн единиц консоли в первый финансовый год, что является амбициозной целью, особенно учитывая первоначальные трудности Sony с PlayStation5 и Microsoft с Xbox Series X/S, связанные с дефицитом чипов.

Важно отметить, что на запуске Switch 2, вероятно, не будет иметь версию с OLED-экраном, хотя в будущем такая модель может появиться.

Устройство будет оснащено чипсетом NVIDIA Tegra 239, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя. Также ходят слухи о поддержке игр в 1080p с Ray Tracing и процессоре на 5-нм техпроцессе.

Ожидается, что цена нового Nintendo Switch 2 составит около $399, что значительно выше по сравнению с оригинальным консолью.