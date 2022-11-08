Никакой PlayStation 5 Pro до 2025 года

По словам авторитетного инсайдера и аналитика Тома Хендерсона, ждать релиза PlayStation 5 Pro раньше 2025 года явно не стоит. При этом вполне возможно, что японский производитель отодвинет выход устройства на более поздний срок.

На данный момент нет никакой информации, какое железо будет установлено в улучшенную версию PS5. Ожидается, что консоль сможет запускать все современные игры в 4К-разрешении при 60 кадрах в секунду с включённым рейтрейсингом и без каких-либо «но».

В то же время прогнозируется, что цена новинки будет заметно выше, чем у базовой PlayStation 5 на старте. Но никакой конкретики предоставлено всё ещё нет.