Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консоли

Опубликовано 29 апреля 2024, 11:50
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Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консолиИ это печально
Производитель аксессуаров Mobapad поделился информацией о характеристиках ожидаемой Nintendo Switch 2.
Согласно свежим данным, новая консоль будет крупнее предшественницы и получит 8-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.
Ожидается, что Switch 2 будет совместима со всеми контроллерами от первой Switch, включая Pro Controller и Joy-Con. Однако старые Joy-Con к новой консоли подключить будет нельзя.
Switch 2 будет полностью совместима с играми для Nintendo Switch (как физическими, так и цифровыми). При этом дизайн док-станции претерпит изменения.
Nintendo Switch 2 не станет революционным устройством, но, возможно, порадует фанатов более крупным экраном, улучшенными контроллерами и обновленным дизайном. Один лишь вопрос — стоило ли оно того, чтобы переносить релиз с марта 2024 года на начало 2025-го.