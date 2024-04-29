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Опубликовано 29 апреля 2024, 11:50
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Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консоли

И это печально
Производитель аксессуаров Mobapad поделился информацией о характеристиках ожидаемой Nintendo Switch 2.
Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консоли
© Ferra

Согласно свежим данным, новая консоль будет крупнее предшественницы и получит 8-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

Ожидается, что Switch 2 будет совместима со всеми контроллерами от первой Switch, включая Pro Controller и Joy-Con. Однако старые Joy-Con к новой консоли подключить будет нельзя.

Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консоли
© BiliBili

Switch 2 будет полностью совместима с играми для Nintendo Switch (как физическими, так и цифровыми). При этом дизайн док-станции претерпит изменения.

Nintendo Switch 2 не станет революционным устройством, но, возможно, порадует фанатов более крупным экраном, улучшенными контроллерами и обновленным дизайном. Один лишь вопрос — стоило ли оно того, чтобы переносить релиз с марта 2024 года на начало 2025-го.

Источник:BiliBili
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#NINTENDO