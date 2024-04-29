Никакой революции — грядущая Nintendo Switch 2 станет не более, чем эволюцией оригинальной консоли

Switch 2 будет полностью совместима с играми для Nintendo Switch (как физическими, так и цифровыми). При этом дизайн док-станции претерпит изменения.

Nintendo Switch 2 не станет революционным устройством, но, возможно, порадует фанатов более крупным экраном, улучшенными контроллерами и обновленным дизайном. Один лишь вопрос — стоило ли оно того, чтобы переносить релиз с марта 2024 года на начало 2025-го.