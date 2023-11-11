Никто не останется в накладе: Valve смогла продать «несколько миллионов» Steam Deck

12:14, 11 ноября 2023
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Никто не останется в накладе: Valve смогла продать «несколько миллионов» Steam DeckКомпания рассказала об успехах
Компания Valve рассказала о своих достижениях в сфере продаж консолей.
В интервью изданию The Verge дизайнеры Valve Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе похвастались, что компания смогла продать «несколько миллионов» «хитовых» карманных консолей Steam Deck. Точное число устройств дизайнеры не назвали.
Судя по успеху консоли Steam Deck, это по-настоящему флагманское устройство Valve. А учитывая, что компания недавно представила консоли с OLED-экраном, продавать планирует ещё больше гаджетов.