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Игры
Опубликовано 22 февраля 2024, 06:59
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Nintendo анонсировала порт первого эксклюзива Xbox на карманную консоль Switch

Долгожданное событие
Наконец-то свершилось то, о чем многие могли только мечтать: два эксклюзивных проекта Xbox — Pentiment и Grounded — выйдут на Nintendo Switch!

Pentiment, атмосферная 2D-RPG от Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, станет доступна уже 22 февраля 2024 года. Игроков ждёт путешествие в XVI век, где им предстоит расследовать серию убийств в монастыре, используя свои дедуктивные способности и знания истории.

Любителей выживания ждёт Grounded — кооперативный симулятор жизни, где вы, уменьшенные до размеров муравья, должны выживать в огромном и опасном саду. 16 апреля 2024 года приготовьтесь к сражениям с жуками, поиску еды и обустройству своего муравейника.

Pentiment и Grounded — это первые ласточки, знаменующие собой новую эру сотрудничества между Microsoft и Nintendo. Анонс является важным шагом для индустрии, делая игры доступными для более широкой аудитории.

А что же PlayStation? Пока информация о релизе этих игр на PS5 отсутствует.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#XBOX
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#Microsoft