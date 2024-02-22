Nintendo анонсировала порт первого эксклюзива Xbox на карманную консоль Switch

Pentiment, атмосферная 2D-RPG от Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, станет доступна уже 22 февраля 2024 года. Игроков ждёт путешествие в XVI век, где им предстоит расследовать серию убийств в монастыре, используя свои дедуктивные способности и знания истории.

Любителей выживания ждёт Grounded — кооперативный симулятор жизни, где вы, уменьшенные до размеров муравья, должны выживать в огромном и опасном саду. 16 апреля 2024 года приготовьтесь к сражениям с жуками, поиску еды и обустройству своего муравейника.

Pentiment и Grounded — это первые ласточки, знаменующие собой новую эру сотрудничества между Microsoft и Nintendo. Анонс является важным шагом для индустрии, делая игры доступными для более широкой аудитории.

А что же PlayStation? Пока информация о релизе этих игр на PS5 отсутствует.