Nintendo анонсирует карманную консоль Switch 2 уже в следующем месяце

По информации инсайдера NextHandheld, анонс может состояться в январе, вероятно, на выставке CES 2025. Старт продаж ожидается в марте, а цена будет варьироваться от $399 до $499 в зависимости от комплектации.

Switch 2 предложит обновлённый дизайн и новые функции. Консоль будет доступна в сером и белом цветах, а также появится лимитированное издание, связанное с выпуском Mario Kart 9.

Среди нововведений — магнитные Joy-Con с более точными стиками на основе эффекта Холла и поддержка 4K-вывода через док-станцию с частотой 30 кадров в секунду.

Если слухи подтвердятся, новая Switch обещает стать ярким событием в мире игровых технологий, объединив мобильность и возможности современных консолей.