Nintendo анонсирует портативную консоль Switch 2 в январе 2025-го из-за массовых утечек

Аналитик Серкан Тото из Kantan Games сообщил, что компания может анонсировать устройство уже в начале января 2025 года.

Информация о Switch 2 стала активно появляться с сентября, когда в сети были опубликованы изображения прототипа консоли и её компонентов.

Недавние утечки от производителей аксессуаров добавили ещё больше деталей, включая информацию о чуть большем размере консоли, магнитных креплениях Joy-Con и новой кнопке под «Home» на правом контроллере.

Первоначально Nintendo планировала представить Switch 2 до 31 марта 2025 года, но снижение продаж текущей модели Switch и масштабные утечки, похоже, ускорили процесс.