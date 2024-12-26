Nintendo анонсирует портативную консоль Switch 2 в январе 2025-го из-за массовых утечек

Опубликовано 26 декабря 2024, 07:011 мин.
Nintendo анонсирует портативную консоль Switch 2 в январе 2025-го из-за массовых утечекА мы и не против
После череды утечек, связанных с дизайном и характеристиками Switch 2, Nintendo, вероятно, намерена официально представить новую портативную консоль раньше, чем планировалось.
Аналитик Серкан Тото из Kantan Games сообщил, что компания может анонсировать устройство уже в начале января 2025 года.
Информация о Switch 2 стала активно появляться с сентября, когда в сети были опубликованы изображения прототипа консоли и её компонентов.
Недавние утечки от производителей аксессуаров добавили ещё больше деталей, включая информацию о чуть большем размере консоли, магнитных креплениях Joy-Con и новой кнопке под «Home» на правом контроллере.
Первоначально Nintendo планировала представить Switch 2 до 31 марта 2025 года, но снижение продаж текущей модели Switch и масштабные утечки, похоже, ускорили процесс.