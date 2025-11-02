Игры
Опубликовано 02 ноября 2025
1 мин.

Nintendo добилась выплаты штрафа от стримера, игравшего в ещё невышедшие игры

Но цель — не дать продолжать «пиратить»
На днях окружной суд Колорадо вынес решение в пользу игровой компании Nintendo по иску против стримера Джесси Кейгина, котрого компания обвинила в распространении пиратских копий еще не выпущенных оригинальных игр.
© Nintendo

В сентябре 2024 года Nintendo обвинила Кейгина в незаконной потоковой трансляции игр с помощью эмуляторов и нарушении авторских прав. Несмотря на предупреждения, Кейгин не отреагировал на претензии Nintendo, после чего компания потребовала заочного решения в суде весной 2025 года. В результате суд присудил Nintendo компенсацию в $17,5 тысяч: $10 тысяч за трансляцию игры Mario & Luigi: Brotherhood и $7500 за нарушение антипиратских мер.

Тем не менее, суд отклонил требования Nintendo о наказании предполагаемых сообщников, запрете на дальнейшие нарушения и уничтожении оборудования Кейгина. Представители Nintendo отметили, что сумма компенсации могла быть выше, до $100 тысяч. Однако основной целью иска было предотвращение будущих нарушений, а не наложение максимального штрафа.

