Nintendo готовит новые моушн-контроллеры для Nintendo Switch

На сегодняшний день компания выпустила лишь тизер, в котором достаточно мало каких-либо деталей. Но даже так можно понять, что скорее всего компания покажет два устройства: гибкое кольцо, в которое вставлена одна половина контроллера Joy-Con, и которое имеет несколько дополнительных ручек по окружности, и вспомогательный ремешок для ног, в который вставляется второй Joy-Con.
В тизере показаны игроки, энергично сжимающие кольцо, прыгающие и бегающие на месте, что позволяет предположить, что в первую очередь новые устройства и игры к ним будут направлены на фитнес тренировки. Больше подробностей Nintendo обещала показать уже на следующей неделе, 12 сентября.