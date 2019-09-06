Nintendo готовит новые моушн-контроллеры для Nintendo Switch

На сегодняшний день компания выпустила лишь тизер, в котором достаточно мало каких-либо деталей. Но даже так можно понять, что скорее всего компания покажет два устройства: гибкое кольцо, в которое вставлена ​​одна половина контроллера Joy-Con, и которое имеет несколько дополнительных ручек по окружности, и вспомогательный ремешок для ног, в который вставляется второй Joy-Con.