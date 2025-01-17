Игры
Опубликовано 17 января 2025, 23:15
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Nintendo и другие японские разработчики игр признали эмуляцию законной

Но вопрос всё равно сложный
На этой неделе представители ведущих игровых компаний на мероприятии Tokyo eSports Festa провели панельную дискуссию, посвящённую защите авторского права в играх. В частности, юристы компаний Sony, Nintendo, Capcom и других коснулись темы эмуляции игр.
Nintendo и другие японские разработчики игр признали эмуляцию законной
© Erik Mclean / Unsplash

Рассуждая о законности эмуляторов, патентный поверенный и заместитель генерального директора отдела интеллектуальной собственности Nintendo Кодзи Нисиура согласился с тем, что с технической точки зрения они полностью законны. Однако существуют способы, с помощью которых эмуляторы могут нарушать закон. К примеру, Nintendo Switch имеет определённые «технические ограничения, которые не позволяют запускать пиратские игры». Если эмулятор Switch пытается обойти эти ограничения, то «рискует столкнуться с юридическими проблемами».

Кроме того, конкретное ПО, используемое консолью — главный экран или меню — защищены авторским правом. Копирование этих элементов в эмуляторе «открывает отдельную, но не менее запутанную юридическую лазейку».

В целом юристы Nintendo, добившиеся закрытия ряда эмуляторов, таких как Yuzu, Citra и Ryujinx, признали, что эмуляция легальна, «но разработчики ходят по узкому кругу».

Источник:Denfaminicogamer
Автор:Андрей Кадуков
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