Nintendo и другие японские разработчики игр признали эмуляцию законной

Рассуждая о законности эмуляторов, патентный поверенный и заместитель генерального директора отдела интеллектуальной собственности Nintendo Кодзи Нисиура согласился с тем, что с технической точки зрения они полностью законны. Однако существуют способы, с помощью которых эмуляторы могут нарушать закон. К примеру, Nintendo Switch имеет определённые «технические ограничения, которые не позволяют запускать пиратские игры». Если эмулятор Switch пытается обойти эти ограничения, то «рискует столкнуться с юридическими проблемами».

Кроме того, конкретное ПО, используемое консолью — главный экран или меню — защищены авторским правом. Копирование этих элементов в эмуляторе «открывает отдельную, но не менее запутанную юридическую лазейку».

В целом юристы Nintendo, добившиеся закрытия ряда эмуляторов, таких как Yuzu, Citra и Ryujinx, признали, что эмуляция легальна, «но разработчики ходят по узкому кругу».